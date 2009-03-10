У потягу Миколаїв-Москва знайшли 750 г марихуани
10:58, 10 березня 2009Харьків
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Вантаж виявив службовий собака
Харків. 10 березня. УНІАН. Сьогодні вночі співробітники Харківського прикордонного загону та працівники митниці завадили спробі перевезти до Росії 750 грамів марихуани.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЦЕВ, поліетиленовий пакунок був виявлений в одному з купе потягу «Миколаїв-Москва» з допомогою службового собаки.
За словами прес-секретаря, наркотики перевозила 27-річна громадянка України. Порушницю зі знайденою контрабандою передали в підрозділу митної служби.
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