Курси валют у банках Харкова

Долар 8,3 – 8,4 грн.

Харків. 10 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 10 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,3 грн. (продаж - 8,75 грн.), євро - 10,55 грн. (11 грн.), Меркурій - 8,3 (8,65), 10,45 (11), Реал-банк - 8,4 (8,6), 10,65 (11), Факторіал-банк - 8,35 (8,6), 10,6 (11), Базис - 8,4 (8,63), 10,7 (11,15) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 10 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 6 березня – 770.0000) 100 EUR – 974.6660 (на 6 березня – 966.7350) 10 RUR – 2.1546 (на 6 березня – 2.1455).

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