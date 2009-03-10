Слідство про вибухи в Лозовій завершене

12:00, 10 березня 2009
Харьків
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Справу передано до суду

Харків. 10 березня. УНІАН. Військовою прокуратурою Центрального регіону України закінчено досудове слідство у кримінальній справі проти двох підполковників, через недбалість яких влітку минулого року сталася пожежа на військових складах у місті Лозова Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, військовослужбовців звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби) та ч.1ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Указані посадовці обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби, внаслідок чого 27 серпня 2008 року на території арсеналу, дислокованого в м. Лозова Харківської області, виникла пожежа, яка призвела до масового вибуху боєприпасів вартістю близько 3 млрд. грн.

Вказана кримінальна справа з обвинувальним висновком направлена до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня 2008 року виникла пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України у Лозовій Харківської області. Вогонь спричинив вибухи боєприпасів. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Проводилась евакуація місцевого населення із п’ятикілометрової зони навколо цих складів.

До ліквідації пожежі було задіяно 1558 осіб і 168 одиниць техніки.

*** 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, розташований поблизу міста Лозова на Харківщині на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів.

 

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