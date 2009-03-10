Харкову терміново потрібен начальник ДАБК

Харків. 10 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ та голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ звернулися з телеграмами до керівництва держави з проханням прискорити вирішення питання стосовно призначення нового керівника Державної архітектурно-будівельної комісії в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в телеграмі А.АВАКОВА на ім’я міністра регіонального розвитку та будівництва України Василя КУЙБІДИ, зокрема, зазначено, що Конкурсна комісія Міністерства, яку очолює перший заступник міністра Анатолій БЕРКУТА, завершила проведення іспитів на відбір кандидатури на посаду керівника інспекції ДАБК у Харківській області ще 26 лютого 2009 р.

«Як мені відомо, - зазначає в телеграмі А.АВАКОВ, - згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 15.02.02 було оформлено протокол засідання конкурсної комісії та з результатами ознайомлено всіх кандидатів. На жаль, на цей час рішення про призначення на посаду на підставі пропозицій конкурсної комісії Вами не прийнято».

У своїх телеграмах і А.АВАКОВ, і С.ЧЕРНОВ, який звертається до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, наголошують, що затягування з прийняттям зазначеного рішення не сприяє нормалізації ситуації в будівельній галузі Харківщини.

«На тлі фінансово-економічної кризи свавільно-каральні дії з боку інспекції ДАБК посилюють соціальну напругу у Харківській області», - наголошує у своєму зверненні С.ЧЕРНОВ.

Зокрема, йдеться у зверненнях, внаслідок зазначених дій неможливо підписати підрядним будівельним організаціям форми КБ-2 та КБ-3 щодо обсягів і вартості виконаних робіт, що призводить до затримки нарахування зарплати будівельникам і спричинює виникнення заборгованості з її виплати, і це ще більше посилює соціальну напругу в регіоні.

Як поінформував А.АВАКОВ, будівельні організації попередили облдержадміністрацію, що знову вдадуться до проведення актів соціального протесту на дії ДАБК та Міністерства. «Проти такої позиції будівельників, - говорить А.АВАКОВ, - органам державної влади та місцевого самоврядування Харківщини немає що заперечити».

У своєму зверненні губернатор також зазначає, що через некомпетентні дії інспекції ДАБК у Харківській області не подовжується дозвіл на проведення пам`ятникоохоронних робіт будівлі Харківської філармонії, будівництво об`єктів соціального житла, зокрема 30-квартирного житлового будинку в Новій Водолазі, на урочисте відкриття якого в першому півріччі цього року планувалося запросити Президента України.