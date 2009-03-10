Земля на Харківщині дешевшає

Харків. 10 березня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 2 по 8 березня ц.р. знизилася на 0,74%, або 14 дол., – до 1 842 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Developmen».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі знизилася на 0,73% (14 дол.) – до 1 916 дол./сотка, у Дергачівському районі – на 0,71% (13 дол.) – до 1 812 дол./сотка, у Чугуївському районі – на 1,25% (13 дол.) – до 1 030 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в лютому ц.р. знизилася на 7,16%, або 143 дол., – до 1 856 дол. за сотку; у 2008 році – на 28,5% (473 дол.) – до 2 131 дол. за сотку.

Аналіз компанії проводиться лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.