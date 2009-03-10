Ющенко відклав візит до Харкова
13:37, 10 березня 2009Харьків
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Причини невідомі
Харків. 10 березня. УНІАН. Візит Президента Віктора ЮЩЕНКА до Харкова, який був запланований на 12 березня, з невідомих причин відкладений, повідомляє Інтернет-видання «Главноє».
Видання нагадує, що на 12 березня був призначений візит В.ЮЩЕНКА до Харкова.
Планувалося, що глава держави відвідає об’єкти, які готуються до проведення Чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012», та низку об’єктів охорони здоров’я.
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