У Харкові згорів чоловік
15:08, 10 березня 2009Харьків
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Пожежа в приватному будинку
Харків. 10 березня. УНІАН. У вівторок у Харкові внаслідок пожежі загинула людина.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася у Жовтневому районі Харкова по провулку Книшевському в одному з приватних домоволодінь.
Після того як пожежа була ліквідована прибулими пожежниками, на її місці було знайдене тіло власника будинку - чоловіка, 1927 року народження.
Причини пожежі та збитки нанесені вогнем наразі встановлюються, повідомили у прес-службі.
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