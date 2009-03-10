У Харкові згорів чоловік

15:08, 10 березня 2009
Харьків
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Пожежа в приватному будинку

Харків. 10 березня. УНІАН. У вівторок у Харкові внаслідок пожежі загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася у Жовтневому районі Харкова по провулку Книшевському в одному з приватних домоволодінь.

Після того як пожежа була ліквідована прибулими пожежниками, на її місці було знайдене тіло власника будинку - чоловіка, 1927 року народження.

Причини пожежі та збитки нанесені вогнем наразі встановлюються, повідомили у прес-службі.

 

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