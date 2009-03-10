Росіяни наводять порядок в авіації

Харків. 10 березня. УНІАН. У літаку авіакомпанії Yemenia Airlines, який летів з Каїра в столицю Йемену Сану, сталася бійка за участю двох російських дипломатів.

Сварка росіян спалахнула всього через півгодини після зльоту. Пасажири і члени екіпажа спробували заспокоїти чоловіків, що лаялися, проте ті не стали нікого слухати і накинулися один на одного з кулаками.

В результаті один з дипломатів-забіяк одержав травму. Виявивши цей факт, капітан повітряного судна вирішив не продовжувати політ, а повернутися в аеропорт в Каїрі, повідомляє Saba Net. Ведеться розслідування інциденту.

Не зважаючи на відсутність даних про те, чи були дипломати п`яними, з великою часткою ймовірності можна припустити, що це було саме так, і алкоголь вплинув на рівень їх агресії, пише Newsru.