У Авакова підтверджують візит Тимошенко до Харкова

Харків. 10 березня. УНІАН. У вівторок, 17 березня, очікується робочий візит прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, програмою візиту Ю.ТИМОШЕНКО передбачено проведення наради з керівниками провідних підприємств регіону, відвідування заводів, зокрема, ВАТ «Турбоатом», Харківського електро-механічного заводу, Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує ознайомитися з ходом підготовчих робіт до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».

Як повідомляв УНІАН, раніше про можливий візит Ю.ТИМОШЕНКО інформував голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ.