В середу на Харківщині без опадів

Харків. 11 березня. УНІАН. За прогнозом синоптиків, у середу, 11 березня, в Харківській області очікується хмарна погода, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/сек, вологість вночі 91-96%, вдень 77-82%. Температура по області вночі -3+2°, вдень +2+7°, у Харкові вночі +1+3°, вдень +2+4°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 11 березня по Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Криму, а вдень і у східних та місцями західних областях часом йтиме невеликий дощ, у Карпатах - з мокрим снігом; у Криму - подекуди сильні опади. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі - від 3° морозу до 2° тепла, в Криму - до 6° тепла; вдень - 2-7°, у південній частині - 6-11° тепла; в Карпатах вночі - 3-8° морозу, вдень - близько 0°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 2-7° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень - 4-6° тепла.