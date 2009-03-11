Проспект Фрунзе перекрито
09:40, 11 березня 2009Харьків
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Харків. 11 березня. УНІАН. На кілька днів буде обмежено рух транспорту проспектом Фрунзе у Харкові.
Як повідомляє сайт міськради, у зв`язку з виконанням робіт на теплотрасі повністю закривається рух транспорту проспектом Фрунзе на ділянці від вул. Щербакова до вул. Молодіжної на період з 11 по 15 березня.
Реконструкція проїжджої частини пр. Фрунзе по всій ширині повинна бути проведена до 16 березня.
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