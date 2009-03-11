Хроніка подій у проблемних банках

Харків. 11 березня. УНІАН. Видання «Дело» продовжує стежити за ситуацією в банках, які зазнають фінансових труднощів.

«Надра»

Депозити не повертають. Але банк виплачує відсотки за вкладами, зарплати і пенсії з добовим лімітом 1 тисяча гривень. Правда, йдеться про виплату через каси. У банкоматі тисячу гривень на добу може зняти тільки клієнт, який має картку Visa Elektron «зарплатну», за всіма іншими картками Visa Elektron банкомат видає не більше 200 гривень на добу. Що стосується безготівкового розрахунку, то всі власники карт Visa Elektron можуть розрахуватися за товари і послуги тільки в межах 50 гривень.

На жаль, у колл-центрі банку не володіють докладною інформацією про нову послугу з обміну депозиту на заставне майно (квартири, машини). «Потрібно звертатися у «своє» відділення банку і уточнювати, що саме хочете одержати замість свого депозиту», - порадили там.

Також банк «Надра» повідомив, що збирається купити валюту у НБУ за пільговим курсом для продажу позичальникам, що мають валютні кредити. Ті, хто хоче купити долари дешевше, мають наперед подати заявку в банк і заплатити необхідну суму в гривнях.

«Київ»

У цьому банку можна зняти як у банкоматі, так і в касі тільки 500 гривень на добу, причому не важливо - чи це зарплата, чи пенсія, чи відсотки за вкладом. «Навіть працівники банку зарплату знімають по 500 гривень на добу», - поскаржилися в одному з відділень. Правда, вчора зранку в Солом’янському філіалі банку повідомили, що не видають і відсотків - тільки пенсію. Причина не нова - готівка у філіал не надійшла. «Минулого тижня ми видавали по 500 гривень відсотків, і за доларовими вкладами трохи виплачували, а цього тижня поки що не завезли грошей», - повідомив працівник філіалу. Правда, в деяких відділеннях, за інформацією вкладників, відсотки за вкладами все ж таки видавали.

Укрпромбанк

В Укрпромбанку депозитів не видають, а решта всіх грошових виплат (відсотки, зарплати, пенсії) обмежується добовим лімітом 1 тисяча гривень, яку можна одержати як у касі, так і в банкоматі. На запитання кореспондента, чи не ввели тут за прикладом банку «Надра» послугу з обміну депозиту на заставне майно (машини, квартири), в колл-центрі відповіли негативно.

Західінкомбанк

У цьому банку теж видають відсотки - по 250 гривень на добу. «Зарплатні» гроші, залежно від організації, можна зняти в розмірі від 300 до 500 гривень на добу в банкоматі або забрати через касу. Така ж сума може бути витрачена безготівково. Правда, як залежить ліміт виплати від організації - в головному офісі банку не пояснили. Порадили звертатися в «своє» відділення.

Одеса-Банк

Відсотки за депозитами тут поки не платять, але нібито мають це робити з 16 березня. «Сподіваємося, що до 16 березня з нами розплатяться позичальники і буде що виплачувати вкладникам», - сказали в прес-службі банку. За даними прес-служби, більше ніяких виплат банк не проводить, навіть пенсію не виплачує, оскільки з 1 березня він виключений з переліку уповноважених банків, у яких пенсіонери можуть відкривати рахунки для виплати їм пенсій у 2009 році.

Трансбанк

Як повідомили в колл-центрі банку, на добу клієнти цього банку можуть одержати не більше 500 гривень як у банкоматі, так і в касі.

«Причорномор`я»

Не видають ні депозити, ні відсотки. У головному офісі повідомляють, що виплати не проводять взагалі.

Промінвестбанк

У цьому банку платять всім клієнтам в повному об`ємі і без затримок: депозити повертають, відсотки віддають, зарплати не затримують, на картках ніяких обмежень не залишилося. «Тимчасову адміністрацію ще не зняли, - повідомили тут. - Але чекаємо, що з дня на день знімуть».