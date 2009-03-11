Сьогодні Харків відвідає Костенко
10:24, 11 березня 2009Харьків
0 0
Лідер УНП розповість про кризу
Харків. 11 березня. УНІАН. Сьогодні Харків відвідає народний депутат України, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.
За інформацією сайту прес-центру «Майдан Свободи», Ю.КОСТЕНКО планує провести прес-конференцію на тему «Законодавчі ініціативи УНП щодо виходу з кризи».
Початок прес-конференції о 12.00.
Адреса: майдан Свободи, 8. Тел.720-12-15, 720-12-16.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter