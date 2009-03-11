Сьогодні Харків відвідає Костенко

Лідер УНП розповість про кризу

Харків. 11 березня. УНІАН. Сьогодні Харків відвідає народний депутат України, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО. За інформацією сайту прес-центру «Майдан Свободи», Ю.КОСТЕНКО планує провести прес-конференцію на тему «Законодавчі ініціативи УНП щодо виходу з кризи». Початок прес-конференції о 12.00. Адреса: майдан Свободи, 8. Тел.720-12-15, 720-12-16.

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