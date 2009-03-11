Курси валют у банках Харкова

Долар 8,3 – 8,4 грн.

Харків. 11 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 11 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,25 грн. (продаж - 8,65 грн.), євро - 10,5 грн. (11 грн.), Меркурій - 8,35 (8,6), 10,5 (11), Реал-банк - 8,35 (8,55), 10,5 (10,87), Факторіал-банк - 8,2 (8,55), 10,35 (10,85), Базис - 8,4 (8,63), 10,7 (11,15) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 11 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 10 березня – 770.0000) 100 EUR – 984.2910 (на 10 березня – 974.6660) 10 RUR – 2.1719 (на 10 березня – 2.1546).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter