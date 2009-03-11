У Харкові побуває бізнес-місія США
13:00, 11 березня 2009Харьків
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Мер домовився з послом
Харків. 11 березня. УНІАН. У другій декаді березня Харків готується прийняти бізнес-місію США.
Про це повідомляє сайт міськради з посиланням на заступника директора Департаменту міжнародного співробітництва Олексій ПОНІКАРОВСЬКОГО.
Він уточнив, що візит бізнес-місій ділових кіл США планується на 18-19 березня.
Домовленість про майбутню зустріч була досягнута під час візиту Надзвичайного і Повноважного посла США до Харкова і спілкування гостя з Харківським міським головою
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