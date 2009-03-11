Аваков – Тимошенко: грошенят би, так, мільйончиків 150

Харківський метрополітен не є прибутковим підприємством, а тому для завершення будівництва двох станцій потребує фінансової допомоги зі спеціального фонду держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ у ході селекторної наради під керівництвом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, губернатор спростував інформацію про виняткову прибутковість харківського метро. «Хтось вам доповів абсолютну нісенітницю, що Харківське метро працює прибутково. Це абсолютно не так. Харківське метро працює збитково. Навіть після того як тариф було піднято удвічі - до 1,50 грн. - метро працює на межі рентабельності», - заявив А.АВАКОВ.

При цьому він відзначив нагальну потребу завершення розпочатого раніше будівництва двох станцій, на що харківській підземці необхідно 150 млн. гривень.

А.АВАКОВ підкреслив, що стан недобудованих станцій метрополітену постійно погіршується.

«Для того, аби ми завершили величезний комплекс робіт вартістю 1 мільярд гривень, нам потрібно 150 млн. грн. Я б вас дуже просив, аби, як ви й говорили на засіданні Кабміну півтора місяці тому, ця - сума 500 мільйонів гривень - була розподілена між трьома метрополітенами, що будуються», - сказав А.АВАКОВ.

За його словами, це дозволить уже цього року здати пускові станції, а найголовніше - забезпечити державне підприємство «Харківметробуд» роботою.