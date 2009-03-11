Костенко заявляє, що БЮТ і ПР націлені на 2-партійну систему

Харків. 11 березня. УНІАН. Блок Юлії ТИМОШЕНКО та Партія регіонів провадять переговори щодо проведення нової конституційної реформи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.

За його словами, БЮТ і Партія регіонів домовляються про реформу, в результаті якої змінитися політичний устрій України.

«БЮТ і Партія регіонів грають у політичні ігри. Вони ведуть консультації про можливу політичну реформу, в результаті якої відбудеться перехід до парламентської республіки, - сказав Ю.КОСТЕНКО.

У зв’язку з цим, констатував він, «президентських виборів десятого року може і не відбутися».

Другим боком цієї реформи, на думку Ю.КОСТЕНКА, стане впровадження двопартійної політичної системи в Україні.

«Можлива двополюсна партійна модель, де одне бізнесугруповання буде постійно перебувати при владі або буде змінюватися іншим бізнесугрупованням», - сказав Ю.КОСТЕНКО, висловивши своє негативне ставлення до таких новацій.

На його думку, в Україні відбувається поступове згортання демократичних процесів.