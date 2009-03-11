УНП погрожує відкликати своїх депутатів з коаліції

Харків. 11 березня. УНІАН. Українська народна партія відкличе своїх депутатів з коаліції, якщо Блок Юлії ТИМОШЕНКО не припинить вести політику подвійних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив на прес-конференції у Харкові голова УНП Юрій КОСТЕНКО,

Ю.КОСТЕНКО вважає неприпустимими «політичні бартери» між БЮТ та Партією регіонів, які, за його словами, мали місце минулого сесійного тижня під час голосування з приводу відставки Міністра закордонних справ України та відміни виборів до Тернопільської обласної ради.

«Відбувся політичний бартер: БЮТ підтримав звільнення ОГРИЗКА, а Партія Регіонів – відміну виборів до Тернопільської облради», - констатував Ю.КОСТЕНКО.

Таким чином, за словами лідера УНП, «Росія вдруге показала, хто в українському домі хазяїн».

Метою цього бартеру, на думку Ю.КОСТЕНКА, є узурпація і розподіл влади в Україні.

Такі дії БЮТу він назвав неприпустимими.

«Якщо ця гра буде продовжуватися, ми відкличемо своїх двох депутатів з коаліції, тоді вона знову буде нелегітимною», - заявив Ю.КОСТЕНКО.