Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 11 березня. УНІАН. Середній курс купівлі долара в комерційних банках сьогодні знизився на 8 коп., порівняно з 10 березня, і становив 8,27 грн., продажу – на 9 коп. - до 8,52 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні трохи знизився порівняно з 10 березня – до 10,46 грн., продажу – на 0,6%, до 10,98 грн.

Середній курс купівлі/продажу російського рубля по Україні майже не змінився порівняно з 10 березня і становив 0,2145/0,2526 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують по 8,27 грн./дол. (курс знизився майже на 1%), продають – по 8,50 грн./дол. (дешевше на 0,8%).

Євро в столиці купують в середньому по 10,50 грн. (дешевше на 0,6%), продають – по 10,97 грн. (дешевше на 0,9%).

Комбанки столиці купують російські рублі в середньому по 0,2121 грн. (курс знизився на 1,2%), продають – по 0,2553 грн. (дешевше на 0,9%).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,25/8,75 грн., євро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,20/8,60 грн., євро – 10,20/11,20 грн., рубль – 0,21/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,30/8,50 грн., євро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,84291 грн., до російського рубля – 0,21719 грн.