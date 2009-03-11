Костенка пропонує альтернативу «Українському прориву»

Харків. 11 березня. УНІАН. Антикризова програма Української народної партії під назвою «Купуй українське!» - найліпший спосіб виходу з економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Харкові висловив лідер УНП Юрій КОСТЕНКО.

Ю.КОСТЕНКО скритикував економічну політику уряду Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що, на його думку, «це не український прорив, це щось інше…».

При цьому він запропонував своє бачення господарської політики, яку має вести держава за умов світової економічної кризи.

За словами лідера УНП, основною концептом антикризової програми його партії є заклик купувати українське. «Тема купувати українське – найкоротший і найефективніший шлях подолати економічну кризу. Цей рецепт виходу з кризи перевірений часом у країнах, що переживали аналогічні кризи. Велика депресія у США у 30-х роках долалася через державну політику «Купуй американське!». Сьогодні ОБАМА пропонує той самий рецепт виходу з кризи», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Наступним першорядним заходом є зменшення долі російського газу у структурі енергозабезпечення України. За словами Ю.КОСТЕНКА, частка російського газу у енергоспоживанні України становить 41%, що є одним з найбільших показників у Європі.

«Це при тому, що Україна має власні родовища газу, а ціни на російський газ досягли світового рівня», - акцентував голова УНП.

Фінансові позики на будівництво доріг – наступний пункт антикризової програми Ю.КОСТЕНКА. «Ми запропонували прем’єр-міністру звернутися до Європейського банку реконструкції і розвитку, до Світового банку запозичити гроші на 30-50 років для будівництва доріг». У такий спосіб, за словами голови УНП, піднімалася економіка прибалтійських країн. На думку Ю.КОСТЕНКА, це забезпечить українців робочими місцями, відновить замовлення українським промисловим підприємцям металургійної, будівельної галузі і дозволить запустити «маховик української економіки».

Ю.КОСТЕНКО також пропонує створити максимально комфортні умови для розвитку малого підприємництва та сільського господарства.

Підсумовуючи сказане, Ю.КОСТЕНКО наголосив, що «до тих пір, доки ми не навчимося шанувати українське, а будемо гратися у лібералізм, у відкриті кордони, Україна ніколи не стане повноцінною європейською державою».