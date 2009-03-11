До Харків їде Луценко

Харків. 11 березня. УНІАН. У четвер, 12 березня, з робочою поїздкою у Харкові побуває Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, Ю.ЛУЦЕНКО планує, зокрема, провести робочу нараду з дільничними інспекторами міліції.

Міністр планує провести прес-конференцію, а також покладе квіти до пам’ятника загиблим міліціонерам.