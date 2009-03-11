До Харків їде Луценко
17:47, 11 березня 2009Харьків
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Міністр поговорить з пресою
Харків. 11 березня. УНІАН. У четвер, 12 березня, з робочою поїздкою у Харкові побуває Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, Ю.ЛУЦЕНКО планує, зокрема, провести робочу нараду з дільничними інспекторами міліції.
Міністр планує провести прес-конференцію, а також покладе квіти до пам’ятника загиблим міліціонерам.
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