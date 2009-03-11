Костенко проти того, щоб хтось «піджав під себе Конституцію»

Харків. 11 березня. УНІАН. Для внесення змін до Конституції потрібно не дві сесії, а робота чотирьох скликань Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО сьогодні на прес-конференції, яка пройшла у прес-центрі «Майдан Свободи».

«Я ввів би норму, за якою для зміни Конституції потрібно чотири скликання, а не дві сесії», - сказав Ю.КОСТЕНКО

Він вважає, що ця міра убезпечить українців від намагань кожного конкретного політика «піджати Конституцію під себе».

Як приклад голова УНП навів події 2004 року, коли більший обсяг повноважень передавалися то до президента, то до прем’єр-міністра, залежно від політичної кон’юнктури.