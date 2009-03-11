Літак, на якому Металіст летів до Києва, здійснив аварійну посадку

Харків. 11 березня. УНІАН. Сьогодні стався інцидент з літаком, яким команда харківського Металіста вилетіла зі Львова до Києва, де завтра має зіграти зі столичним Динамо у матчі 1/8 Кубку УЄФА.

Літак виявився несправним і після вильоту повернувся до Львова.

Як повідомляють українські ЗМІ, літаку вдалося здійснити посадку з другої спроби. Машина була замінена на іншу, і лише після цього Металіст вилетів до Києва.

Виліт був запланований на 10-11 ранку. Другий літак відбув до Києва близько 16.30.