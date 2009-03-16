Шахтар «відтер» Металіста на третє місце
00:03, 16 березня 2009Харьків
0 0
0:3 рахунок у Харкові
Харків. 16 березня. УНІАН. У матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу харківський Металіст зазнав поразки від донецького Шахтаря.
Як передає кореспондент УНІАН, голи забили Фернандіньйо 16 - пен., Луїс Адріано 45+1, Чигринський 90+1.
Завдяки перемозі Шахтар набрав 40 очок і, відтіснивши Металіста (38), тепер посідає друге місце в турнірній таблиці.
Відставання Шахтаря від київського Динамо, яке у неділю здобуло перемогу над запорізьким Металургом (3:1), становить 12 очок.
Отже, трійка лідерів:
Динамо - 52
Шахтар - 40
Металіст - 38
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter