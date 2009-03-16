Шахтар «відтер» Металіста на третє місце

Харків. 16 березня. УНІАН. У матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу харківський Металіст зазнав поразки від донецького Шахтаря.

Як передає кореспондент УНІАН, голи забили Фернандіньйо 16 - пен., Луїс Адріано 45+1, Чигринський 90+1.

Завдяки перемозі Шахтар набрав 40 очок і, відтіснивши Металіста (38), тепер посідає друге місце в турнірній таблиці.

Відставання Шахтаря від київського Динамо, яке у неділю здобуло перемогу над запорізьким Металургом (3:1), становить 12 очок.

Отже, трійка лідерів:

Динамо - 52

Шахтар - 40

Металіст - 38