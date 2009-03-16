Автокатастрофа під Харковом забрала 5 життів (додані фото)
00:04, 16 березня 2009Харьків
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З невідомих причин «Мерседес» виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом. Від зіткнення обидві машини спалахнули…
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в неділю, 15 березня, у передмісті Харкова, загинуло 5 осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, о 13.48 легковий автомобіль «Мерседес», що рухався автошляхом Харків – Київ – Довжанський, на 467-му кілометрі траси виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршрутним автобусом «Краснокутськ – Харків». Від зіткнення легковик і автобус загорілися.
Всі п’ятеро людей, що були в «Мерседесі, загинули. Постраждали 19 пасажирів автобуса, 6 з яких було госпіталізовано.
Особи загиблих, як і причини, з яких водій виїхав на зустрічну смугу, встановлюються.
Фото УНІАН
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