В понеділок у Харкові без опадів

Харків. 16 березня. УНІАН. За прогнозом синоптиків, у понеділок, 16 березня, на Харківщині хмарно з проясненням, без істотних опадів. Температура по області вночі -3-8°, вдень -1+4°, у Харкові вночі 0-2°, вдень +2+4°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 16 березня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна з проясненнями погода. У східних, а вночі і у більшості центральних областей - без істотних опадів. На решті території пройде невеликий мокрий сніг та дощ, в західній та південній частині будуть помірні опади. В Україні, окрім південної частини, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16 березня, від 3° морозу до 2° тепла, у східній частині 4-9° морозу, на Південному узбережжі Криму 0-4° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 10° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині утримається хмарна з проясненнями погода. Пройдуть невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.