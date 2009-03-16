Фельдман закликає великий бізнес допомогти малому

Харків. 16 березня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ), почесний президент Концерну «АВЕК» звернувся до представників великого бізнесу в Україні з проханням допомогти малому вітчизняному бізнесу пережити економічну і фінансову кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, своє звернення О.ФЕЛЬДМАН оприлюднив під час прес-конференції, присвяченій політичній та економічній ситуації в Україні.

За його словами, велика кількість представників малого бізнесу сьогодні постали перед проблемою виживання, і на допомогу їм могли б прийти великі підприємці, які мають значно більший «запас міцності».

Як приклад депутат навів ініціативу Концерну «АВЕК», який сьогодні запроваджує орендні знижки на 30-50% як для підприємців харківського Торгового центру «Барабашове», так для всіх дрібних підприємців, які працюють в системі Концерну.

«Це продиктоване передусім тим, що ринки потрібні тоді, коли є підприємці, магазини - коли є покупці, а банки потрібні, коли є кому видавати кредити. Ми сьогодні хочемо не на словах, а на ділі довести, що великий бізнес може допомогти людям долати кризу», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він звернув увагу на те, що малому бізнесу потрібна швидка і конкретна допомога, і її могла б надати і держава, і уряд, і депутати. «Від держави була б велика допомога, від депутатів, від уряду – не пропускати непотрібні сьогодні закони, які провокують ситуацію на місцях, а вникнути і швидко допомогти людям, які ледь-ледь зводять кінці з кінцями, не дати розвалитися їхньому бізнесу і втратити джерела доходів».

О.ФЕЛЬДМАН звернув увагу на те, що в багатьох великих містах – зокрема, в Одесі, Хмельницьку, Донецьку, Чернівцях, Луцьку – ті ж самі проблеми на ринках, в середовищі підприємців.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що керівництво Концерну «АВЕК» не лише впроваджує механізм зниження вже існуючих орендних ставок на 30-50%, а й накладає мораторій на підвищення вартості послуг і тарифів для підприємців. Він нагадав, що адміністрація ТЦ «Барабашове» спільно з підприємцями розробляє систему антикризових пільг, щоб затвердити дію даної схеми на весь період подолання економічної кризи в Україні.

«Тобто ми не на словах, а на ділі показали, що ми можемо допомогти, і закликаємо всіх підприємців України звернути на це увагу, знизити орендні ставки в торгових центрах, супермаркетах, магазинах - зробити так, щоб люди змогли вижити», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він звернув увагу на те, що сам Концерн «АВЕК» переживає далеко не кращі часи, має великі борги, «виходить на нульовий бюджет», але бачить своє завдання в тому, щоб разом долати проблеми.

«Ми поживемо без прибутку півроку – рік, скільки треба, щоб зберегти бізнес і допомогти людям, - констатував у своєму зверненні О.ФЕЛЬДМАН .