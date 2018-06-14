Горів гуртожиток харківського політеху (фоторепортаж)
Погорільці - іноземні студенти: двоє громадян Туркменистану та один громадянин Марокко. Врятовано 47 осіб, ще 175 - евакуйовано...
21 березня о 01.52 у п’ятиповерховій будівлі гуртожитку №10, що належить Національному технічному університету ”Харківський політехнічний інститут”, зокрема, факультету підготовки іноземних студентів, в одній з кімнат на другому поверсі виникла пожежа, внаслідок якої постраждали троє осіб: двоє громадян Туркменистану та один громадянин Марокко.
О 02.39 підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі чотирьох відділень пожежу було ліквідовано.
Врятовані 47 осіб, ще 175 евакуйовані.
Фото УНІАН
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