У Харкові скоєно напад на інкасаторів: троє загиблих (фоторепортаж)

У четвер, 2 квітня, у Харкові скоєно збройний напад на інкасаторів, внаслідок якого загинуло троє осіб, поранено жінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, напад було вчинено близько 18.50 на вулиці Клапцова в густонаселеному районі міста на Холодній горі поблизу відділення Ощадбанку.

Підозрювані у скоєнні злочину зникли з місця злочину на двох автомобілях: перший -- ВАЗ 2109, номери якого відомі, та інкасаторському авто ВАЗ 2109.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУ МВС України в Харківській області, яку особисто очолив начальник Головного управління генерал-лейтенант міліції Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

Начальник обласної міліції повідомив, що нападники викрали 300 тисяч гривень банківських грошей.

За даними Центру зв’язків з громадськістю обласної міліції, нападники, яких щонайменше було двоє, стріляли з автоматичної зброї.

За словами представника ЦЗГ, автомобіль інкасаторів, на якому зникли нападники, було знайдено у четвер близько 23.00.

Міліція звернулася до усіх, хто став свідком цієї надзвичайної пригоди, або має інформацію про місце знаходження цих автомобілів, допомогти у пошуках злочинців.

Фото УНІАН