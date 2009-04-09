Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн., продають – по 8,09 грн. Порівняно з 8 квітня курс купівлі-продажу американської валюти трохи знизився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,85-8,05 грн., щодо продажу – 8,05-8,14 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,48 грн., продають – по 10,84 грн. (курс майже не змінився від учора). Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,7005 грн., щодо продажу – в межах 10,70-11,00 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 0,7% порівняно з 8 квітня і становить у середньому 0,2191 грн., курс продажу знизився на 0,4% – до 0,2475 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,238 грн., щодо продажу – 0,238-0,27 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 7,98 грн., продають – по 8,09 грн. (курс трохи знизився порівняно з 8 квітня).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,53 грн. (курс трохи підвищився порівняно з 7 квітня), курс продажу – 10,83 грн. (курс майже не змінився).

Курс купівлі російського рубля в середньому в київських банках знизився на 0,6% порівняно з 8 квітня і становив 0,217 грн., курс продажу знизився на 0,7% – до 0,2509 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,80/8,07 грн., євро – 10,30/10,80 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,20 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,90/8,05 грн., євро – 10,40/10,75 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 9 квітня, становить 7,70, до євро – 10,18787, до російського рубля – 0,22796.