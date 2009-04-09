На Харківщині згоріли 4 осіб

Сьогодні о 04.37 у селищі Махновщина Харківської області в приватному житловому будинку виникла пожежа, в результаті якої загинули 4 осіб, із них 1 дитина (2002 року народження).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Вогнем пошкоджено будинок і знищені домашні речі.

О 06.00 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Її причина – необережність при курінні.