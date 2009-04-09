На Харківщині згоріли 4 осіб
13:09, 09 квітня 2009Харьків
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... через необережність при курінні
Сьогодні о 04.37 у селищі Махновщина Харківської області в приватному житловому будинку виникла пожежа, в результаті якої загинули 4 осіб, із них 1 дитина (2002 року народження).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Вогнем пошкоджено будинок і знищені домашні речі.
О 06.00 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Її причина – необережність при курінні.
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