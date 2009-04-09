Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0110/8,0685 грн./дол., на 12.00 звузився спред до 8,0225/8,0450 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2380/0,2405, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2385/0,2400.

У Росії курс долар-рубль упав і на 12.00 встановився на рівні 33,5225 (-0,1675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3287/1,3289, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6420/10,7245, на 12.00 ціни встановилися на позначках 10,6670/10,7030.