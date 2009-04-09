Трамвай зійшов з рейок

Сьогодні вранці на Плеханівській, у районі залізничної станції Балашівка, двовагона «п’ятірка» зійшла з рейок.

Як повідомляють у диспетчерській «Міськелектроотрансу», аварія сталася на мосту, через те, що на рейки потрапив щебінь – відскочив з-під коліс проїжджаючих машин. Жертв і постраждалих, стверджують диспетчери, немає. Єдине – трамвай зачепив іномарку, що проїздила поруч.

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