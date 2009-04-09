Серія квартирних крадіжок на Салтівці

На місці злочину міліція затримала підозрюваного в квартирних крадіжках. Як розповіли в прес-службі, парубка зловили на Салтівці, де нещодавно пограбували декілька квартир.

Дільничні Московського району, розповідають у міліції, біля одного з будинків, де нещодавно була пограбована квартира, помітили двох підозрілих чоловіків. Коли правоохоронці звернулися до них, вони втекли. Одного вдалося наздогнати, його доставили в райвідділ. У сумці в затриманого були відмички, щоб відкривати квартири.

Зараз міліція затримала другого підозрюваного. Обидві молоді людини вже були судимі. Їм загрожує кримінальна відповідальність за статтею 185 ч.3 – крадіжка – і новий тюремний термін – мінімум 3 роки.

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