Держказначейство гасить борги заводу ім. Малишева - Вавілов

Харків. 28 квітня. УНІАН. Держказначейство гасить борги заводу ім. Малишева.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував 27 квітня увечері начальник Головного управління промисловості, транспорту та зв’язку облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВ.

За його словами, внаслідок переговорного процесу між Пенсійним фондом, виконавчою службою та керівництвом заводу ім. Малишева під контролем облдержадміністрації, вдалося досягнути вирішення окремих питань щодо зняття арешту з грошей у сумі більш ніж 136 мільйонів гривень, які надійшли заводу Малишева від Кабінету міністрів України.

Як запевнив В.ВАВІЛОВ, вже наприкінці дня 27 квітня більш ніж 26,5 мільйонів гривень Держказначейство перевело прямо на рахунки банків, у яких працівники заводу ім. Малишева мають зарплатні пластикові картки. Таким чином, як наголосив начальник ГУ, ті працівники заводу ім. Малишева, які мають такі картки, зможуть отримувати кошти у банкоматах.

Таким же чином Держказначейство перерахувало 56 з 75 заборгованих заводом Малишева мільйонів гривень на рахунок Пенсійного фонду. В інші обов’язкові фонди, перед якими завод має борги, перераховано близько 1 млн. грн. Ще понад 4,6 млн. грн. перераховані у податкову адміністрації як прибутковий податок.

Що стосується виплати боргів із заробітної плати працівникам грошима у касах заводу, то В.ВАВІЛОВ вважає, що кошти мають надійти на завод вже у вівторок. Коли розпочнеться виплата, залежить вже від керівництва заводу. При цьому В.ВАВІЛОВ наголосив на тому, що подальший процес переговорів між керівництвом заводу ім. Малишева, Пенсійним фондом, податківцями та виконавчою службою триватиме.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня виконавча служба заарештувала рахунки ДП «Завод ім. Малишева» у Харкові, у зв’язки з чим завод не отримав можливості скористатися виділеними з держбюджету коштами для виплати зарплати працівникам підприємства та сплати обов’язкових платежів.

Кошти були виділені зі Стабілізаційного фонду держбюджету на поповнення статутного фонду підприємства та їх цільового спрямування на виплату зарплати, оплату обов’язкових платежів до Пенсійного та інших цільових фондів.

За даними заступника генерального директора з економіки Людмили ВОЛОШИНОЇ, із загальної суми в 136 млн. грн. 33 мільйони мають бути спрямовані на зарплату, 25 млн. грн. – на погашення прибуткового податку, 73 млн. грн. - до Пенсійного фонду, 1,9 млн. грн. – до Фонду соцстрахування від нещасних випадків, 2,8 млн. – до фонду безробіття.

Фото Андрія Кравченка