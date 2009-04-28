Курси валют в комбанках Харкова

Долар 7,98 - 8,04 грн.

Харків. 28 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 28 квітня: Мегабанк – купівля долара - 7,98 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10,4 грн. (10,75 грн.), Меркурій - 8,04 (8,07), 10,4 (10,68), Реал-банк - 8,03 (8,06), 10,4 (10,55), Базис - 8,01 (8,06), 10,43 (10,62) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 28 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 27 квітня – 770.0000) 100 EUR – 1010.6250 (на 27 квітня – 1018.8640) 10 RUR – 2.3061 (на 27 квітня – 2.3041).

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