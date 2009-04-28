Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 28 квітня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,02 грн., продають – по 8,08 грн. Порівняно з 27 квітня, курс купівлі-продажу американської валюти майже не змінився, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі доларів коливаються в межах 7,95-8,04 грн., із продажу – 8,049-8,09 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,42 грн., курс купівлі зменшився на 0,5%, порівняно з 27 квітня; продають по 10,64 грн. - на 0,7% дешевше. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,55 грн., із продажу – в межах 10,52-10,75 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комерційних банках сьогодні збільшився на 0,6%, порівняно з 27 квітня, і становить у середньому 0,2243 грн., продажу – зменшився на 0,7% – до 0,2444 грн. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,237 грн., із продажу – 0,24-0,26 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,03 грн., продають – по 8,07 грн. (курси майже не змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,43 грн., на 0,6% дешевше, ніж 27 квітня, продажу – 10,61 грн., на 0,9% дешевше.

Курс купівлі російського рубля в середньому по київських банках підвищився на 0,4%, порівняно з 27 квітня, і становить 0,2231 грн., курс продажу знизився на 1,5% - до 0,2457 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,02/8,08 грн., євро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,15 грн., євро – 10,20/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,03/8,05 грн., євро – 10,50/10,65 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 28 квітня, становить 7,70, до євро – 10,10625, до російського рубля – 0,23061.