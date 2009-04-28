Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 28 квітня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, коли проблемні банки планують почати виплату депозитів, термін дії яких закінчився, і які фінустанови проводять виплату відсотків за вкладами.

«Надра»

З 21 квітня банк почав часткову виплату депозитів, термін яких закінчився. Одержати свої кошти можуть тільки вкладники-пенсіонери, у яких сума вкладу не перевищує 5 тисяч гривень. Банк готовий виплатити 20% від депозиту, але тільки в тому випадку, якщо вкладник погодиться пролонгувати депозит на суму інших 80% на термін від 6 місяців.

Пенсіонери, у яких в банку зберігається до 10 тисяч гривень на депозитах, термін яких закінчився з лютого по травень цього року, зможуть скористатися аналогічною пропозицією з 20 травня.

З 5 травня банк планує здійснювати щомісячну одиноразову виплату половини суми нарахованих за попередній місяць відсотків за всіма депозитами фізичних осіб через касу банку незалежно від валюти вкладу. Другу половину відсотків клієнт зможе знімати з поточного рахунку в рамках діючих лімітів.

Родовід Банк

Виплата вкладів і відсотків за ними не проводиться. У прес-службі фінустанови це пояснюють піврічним мораторієм на задоволення вимог кредиторів, який закінчується 15 вересня цього року.

Укрпромбанк

Банк поки не має можливості виплачувати депозити, термін яких закінчився, а виплату частини депозиту, як це робить банк «Надра», у фінустанові вважають невигідною. «Я не бачу економічної вигоди виплати частини депозиту з умовою пролонгації частини вкладу», що залишилася, — говорить тимчасовий адміністратор Укрпромбанку Олександр Майданюк. За його словами, ситуація з виплатою депозитів може прояснитися до кінця травня, коли відбудеться рекапіталізація банків.

Відсотки за вкладом виплачуються з обмеженнями — не більше 1000 гривень на добу. Зняти кошти можна в банкоматі або в касі банку.

Одеса-Банк

Виплату депозитів, термін яких закінчився, і відсотків за вкладами банк не проводить. У депозитному відділі банку пообіцяли, що виплати відсотків за депозитами поновляться з 12 травня.

«Дністер»

У банку поки не проводять ніяких виплат. Відсотки за вкладами обіцяють почати видавати 5 травня. «Необхідно заздалегідь передзвонити або прийти у відділення, щоб визначити, яким чином проводитимуться ці виплати», — повідомили в депозитному відділі фінустанови. Дату початку виплати тіла депозиту тимчасовий адміністратор поки не визначив.

Західінкомбанк

Банк обмежився виплатою відсотків за вкладами. У місяць можна одержати всього 250 гривень, правда, зняти можна не більше 100 гривень на добу. Депозити, термін яких закінчився, в банку пропонують продовжити, оскільки дата початку виплати тіла вкладу поки не відома.

«Національний кредит»

У банку виплачуються тільки відсотки за вкладами з добовим лімітом 300 гривень. Депозити, термін яких закінчився, можуть одержати тільки вкладники, які потрапили у форс-мажорні обставини. Коли поновиться виплата депозитів, в банку не уточнюють. «Краще продовжити вклад на тих же умовах, які у вас були», — радять у депозитному відділі установи.

Вклади, термін яких закінчився, і відсотки за ними, не виплачують банки «Арма», «БІГ Енергія»,«Київ», «Причорномор`я» і Трансбанк. Коли банки почнуть проводити виплати, сказати важко.