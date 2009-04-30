Завод ім. Малишева виготує для Збройних сил України ще 29 «Булатів»

Харків. 30 квітня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні - підписало з Міністерством оборони України контакт на модернізацію 29 вітчизняних танків Т-64 до виду БМ «Булат».

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ, контракт підписано в рамках програми модернізації танків Т-64 для потреб української армії та виконання рішень наради у прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 6 березня 2009 р., спрямованої на відродження оборонного підприємства.

За словами М.БЄЛОВА, згідно з контрактом, проект створення 29 нових «Булатів» розрахований на 2 роки, і під це замовлення Міноборони України виділяє понад 200 млн. грн.

«Завод повністю готовий до виконання держзамовлення, до війська раніше вже було відправлено кілька великих партій БМ «Булат», які отримали високу оцінку військових, і ми не сумніваємося в успішному і вчасному виконанні нового замовлення, - сказав М.БЄЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році завод ім. Малишева виготував і відправив до діючих частин Збройних сил України 20 танків БМ «Булат».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співробітництві з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки (БАУ-23, «Грім»).

ДП «Завод ім. Малишева» приступив до модернізації Т-64Б в 2004 р. на замовлення Міноборони України. Після модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова – провідною та координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки та артилерії України. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева». В реалізації проекту беруть участь підприємства концерну «Бронетехніка України».

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексний додатковий захист забезпечує посилення захисту корпусу та башти за рахунок установки накладної броні, ВДЗ та бортових екранів з елементами ДЗ «Ніж» від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 рази, від кумулятивних - у 2 рази. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., запас ходу 600 км, максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД. Проект модернізації Т-64Б розрахований на 10 років і передбачає створення близько 400 БМ «Булат».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА