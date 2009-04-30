Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 30 квітня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, як працюватимуть проблемні банки на травневі свята і чи будуть у вихідні дні їх банкомати поповнюватися готівкою.

«Надра»

У колл-центрі банку повідомили, що фінустанова не працюватиме у визначені державою дні. «Банк закритий з 1 по 4 травня. 5 травня — робочий день», — говорить оператор. Вихідними також будуть 9-10 травня. «Питання про роботу/вихідний 11 травня поки що залишається відкритим», — повідомили в прес-службі фінустанови.

Клієнти, яким у вихідні дні необхідно погасити кредит, можуть зробити це сьогодні або внести платіж до першого післясвяткового робочого дня. У вихідні дні банкомати завантажуватимуться готівкою в звичайному режимі. У яких банкоматах є гроші, можна подивитися на сайті банку, на вихідних ця інформація оновлюватиметься.

Укрпромбанк

Фінустанова не працюватиме 1-4 і 9-11 травня. Якщо платіж за кредитом потрапляє на вихідний, то заплатити можна в перший робочий день банку. «Банк не нараховує штрафи, якщо платіж потрапляє на вихідні, а позичальник заплатить після них, в перший робочий день банку», — повідомили в колл-центрі. У банку уточнили, що відділення працюватимуть за скороченим робочим днем — з 11 до 15.30, а в головному офісі заплатити за кредитом можна з 9.30 до 17.00.

«Ми завантажуємо готівкою не всі банкомати, а тільки їх частину. Якщо буде можливість, на вихідних ми їх також завантажимо. Наші клієнти можуть і в банкоматах інших банків знімати гроші, ліміти у них такі ж, як і в наших. Правда, там буде невелика комісія», — каже тимчасовий адміністратор банку Олександр Майданюк. Нагадаємо, клієнти Укрпромбанку з банкомату можуть зняти до 500 гривень в день за пенсійними картами і до 1000 гривень — за депозитними.

Родовід Банк

Відвідати Родовід Банк, як і Укрпромбанк, не вдасться 1-4 і 9-11 травня. «Особливого графіка наповнюваності банкоматів в ці дні не буде, тобто заповнюватися вони будуть, як завжди», — повідомили в прес-службі банку, проте не уточнили, як саме і в які дні інкасуватимуться банкомати.

Зняти кошти з платіжної карти банку можна з лімітом у 50 гривень на день. З 27 квітня таку суму можуть знімати і власники депозитних карт, на які перераховуються відсотки за вкладом.

«БІГ Енергія»

«Режим роботи банку встановлюється згідно зі ст. 73 «Святкові і неробочі дні» КЗПП України. Оскільки цього року 2 травня і 9 травня — субота, вихідні дні переносяться на понеділок», — повідомили в прес-службі. Тому банк не працюватиме з 1 по 4 і з 9 по 11 травня включно.

Якщо термін погашення кредиту в банку випадає на офіційно оголошений вихідний день — клієнт може провести платіж у перший робочий день банку (5 і 12 травня відповідно) без нарахування штрафних санкцій.

На даний момент банкомати не завантажуються готівкою і на вихідних завантажуватися не будуть. Гроші з картки можна зняти у відділенні банку, добовий ліміт — 100 гривень.

Західінкомбанк

У банку вчора повідомили, що від НБУ розпорядження про особливий графік роботи на вихідних не надходило. З 1 по 4 травня банк буде закритий. У ці дні банкомати підкріплювати готівкою не будуть, не завантажені вони і сьогодні. «Зняти кошти з картки можна тільки через POS-термінали у відділенні. У день ми видаємо тільки 100 гривень», — повідомили в київському відділенні банку.

«Київ»

«Банк відпочиватиме у ті ж дні, що і вся країна — 1-4 і 9-11 травня», — повідомили на інформаційній лінії фінустанови. Якщо ж платіж за кредитом припадає на вихідні дні, банк дозволяє погасити борг в перший робочий день, тобто 5 або 12 травня. У фінустанові також повідомили, що вчора банкомати банку були завантажені готівкою, але в період вихідних завантажуватися не будуть. «Всі гроші, якими ми завантажили банкомати, за кілька днів не знімуть», — упевнені в картковому відділі банку. Добовий ліміт зі зняття готівки в банкоматі становить 100 гривень.