Курси валют у банках Харкова

Долар 8,01 - 8,02 грн.

Харків. 30 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 30 квітня: Мегабанк - покупка долара - 8,01 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10,4 грн. (10,75 грн.), АКБ Меркурій - 8,02 (8,06), 10,54 (10,65), Реал-банк - 8,02 (8,055), 10,62 (10,75), Базис - 8,02 (8,06), 10,5 (10,75) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 30 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 29 квітня – 770.0000) 100 EUR – 1021.4820 (на 29 квітня – 1000.3840) 10 RUR – 2.3159 (на 29 квітня – 2.2949).

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