Харківська міськрада заснувала Премію

Харків. 30 квітня. УНІАН. Сесія міської ради вирішила заснувати Премію Харківської міської ради за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування.

Як повідомляє сайт міськради, це зроблено з метою «залучення мешканців міста до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріального заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів у вирішенні соціально-економічних питань і зміцнення міжнародних зв`язків».

Відбір кандидатів на присудження Премії здійснюватиме комісія, в яку входять: міський голова, який очолить комісію, секретар міської ради (заступник голови комісії), депутати міськради, Почесні громадяни Харкова, керівники виконавчих органів міськради, громадські діячі, представники наукових та громадських організацій, творчих союзів.

Передбачається щорік присуджувати 10 премій у розмірі 20 тис. грн. кожна. Премія може присуджуватися одній особі лише один раз.

Для реалізації цього рішення в міському бюджеті щорік необхідно передбачити 200 000 грн.