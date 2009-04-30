Пішов із життя конструктор ракет Володимир Сергєєв

Харків. 30 квітня. УНІАН. Пішов із життя Володимир Сергєєв колишній генеральний директор та головний конструктор НВО «Електроприлад».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, заслуги В.Сергєєва (1914 р.н.) були високо оцінені державою: двічі Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської премії, лауреат Державної премії СРСР, лауреат Державної премії УРСР, доктор технічних наук, академік Академії наук України, почесний громадянин м. Харкова.

Під його керівництвом та безпосередньої участі були створені чотири покоління високоефективних систем управління бойових ракет-носіїв, космічних апаратів та ракетно-космічний комплекс «Енергія».

За роки трудової діяльності В.Сергєєв виявив високий професіоналізм, організаторський талант, реформаторське мислення, принциповість, наполегливість у досягненні мети.

За видатний внесок у створенні наукоємних систем управління ракетно-космічними комплексами В.Сергєєва нагороджено 5 орденами Леніна, орденом Жовтневої революції, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом Ярослава Мудрого V ступеня, орденом Трудового Червоного Прапора, 6 орденами та медалями, як учасник бойових дій ВВв, 6 ювілейними медалями.

Некролог підписали В.Бабаєв, Л. Бєлова, В. Звєрєв, О. Колесников, Я. Ющенко, С. Стороженко, І. Терехов, Л. Лучанінова, В. Вавілов.

Церемонія прощання відбудеться 2 травня 2009 р. з 10.00 до 12.30 за адресою: м. Харків, вул. Раднаркомівська 13, ПК міліції.