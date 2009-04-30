На одного слобожанця припадає $578 іноземних інвестицій

Харків. 30 квітня. УНІАН. За попередніми даними, станом на 1 квітня 2009 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Харківщини становив1602,8 млн. дол. США. На одного мешканця області, станом на 1 січня 2009 р., припадало прямих іноземних інвестицій 576,7 дол., станом на 1 квітня 2009 р. - 577,9 дол.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за даними начальника Головного управління економіки Анатолія ДУЛЕНКА, прямі іноземні інвестиції були вкладені в 724 підприємства області.

Зовнішньоторговельний обіг за січень-лютий 2009 р. становив 294,7 млн. дол. і порівняно з відповідним періодом 2008 р. зменшився на 44,9%.

Експортні поставки товарів становили 156,0 млн. дол. і зменшилися на 26,4%, імпортні надходження зменшились на 57% і становили 138,7 млн. дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 17,3 млн. дол. (за відповідний період 2008 р. сальдо було від`ємне і становило 110,9 млн. дол.).