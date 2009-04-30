Відкрив сезон Харківський зоопарк
15:22, 30 квітня 2009Харьків
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Харків. 30 квітня. УНІАН. 1 травня Харківський зоопарк відкриває черговий – 114-й сезон.
Як повідомляє сайт міськради, у святкові дні 1,2 і 9 травня о 12.00 біля будівлі адміністрації розпочинатиметься розважальна програма - веселі ігри і конкурси «Весела сімейка» з клоуном Федєю.
Цього року відвідувачі можуть помилуватися численним потомством звірів – малюки з`явилися у ведмедиці, тигрів, кабанів, муфлонів, гривастих баранів та кенгуру.
Співробітники зоопарку запрошують харків`ян і гостей міста помилуватися на звірів в літніх вольєрах і поспілкуватися з прирученими тваринами в Контактному зоопарку з 8.00 до 20.00.
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