Відкрив сезон Харківський зоопарк

Харків. 30 квітня. УНІАН. 1 травня Харківський зоопарк відкриває черговий – 114-й сезон.

Як повідомляє сайт міськради, у святкові дні 1,2 і 9 травня о 12.00 біля будівлі адміністрації розпочинатиметься розважальна програма - веселі ігри і конкурси «Весела сімейка» з клоуном Федєю.

Цього року відвідувачі можуть помилуватися численним потомством звірів – малюки з`явилися у ведмедиці, тигрів, кабанів, муфлонів, гривастих баранів та кенгуру.

Співробітники зоопарку запрошують харків`ян і гостей міста помилуватися на звірів в літніх вольєрах і поспілкуватися з прирученими тваринами в Контактному зоопарку з 8.00 до 20.00.