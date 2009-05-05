Курси валют у комбанках Харкова

Долар 8 - 8,02 грн.

Харків. 5 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 5 травня: Мегабанк - купівля долара - 8 грн. (продаж - 8,07 грн.), євро - 10,48 грн. (10,8 грн.), Меркурій - 8,01 (8,06), 10,5 (10,75), Реал-банк - 8,02 (8,06), 10,67 (10,8), Базис - 8,015 (8,06), 10,6 (10,8) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 5 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 30 квітня – 770.0000) 100 EUR – 1022.1750 (на 30 квітня – 1021.4820) 10 RUR – 2.3352 (на 30 квітня – 2.3159).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter