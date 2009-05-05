Іноземець поранив харків’янина шампуром

Харків. 5 травня. УНІАН. 1 травня року бригадою швидкої медичної допомоги від одного з будинків по вулиці Героїв Праці до лікарні з колото-різаним пораненням задньої половини грудної клітини було госпіталізовано 26-річного харків’янина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, 4 травня працівниками сектору карного розшуку Київського райвідділу міліції був затриманий 25-річний чоловік, який не є громадянином України, котрий 1 травня о 18 годині по вулиці Героїв Праці в ході сварки та раптової бійки шампуром наніс тілесні ушкодження потерпілому.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи, повідомили в ЦЗГ.