У Близнюках вбито 82-річного діда

Харків. 5 травня. УНІАН. 2 травня в Близнюках у домоволодінні з чисельними гематомами на обличчі було знайдено труп 82-річного власника помешкання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, згідно з актом судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок травматичного шоку, закритої черепно-мозкової травми, забиття головного мозку, тупої травми грудної клітини, перелому дев’яти ребер.

3 травня працівниками карного розшуку Близнюківського райвідділу міліції за скоєння злочину були затримані троє чоловіків: двоє мешканців Близнюків, 1992 та 1987 років народження, один мешканець міста Севастополь, 1969 р. н., які 2 травня близько 19.45 після спільного розпивання спиртних напоїв, з метою заволодіння грошима та майном загиблого, зайшли до його будинку, де руками та ногами нанесли потерпілому тілесні ушкодження, від яких він помер, після чого забрали майнові цінності, які належали пенсіонеру, та з місця зникли злочину.

Слідчим відділом Близнюківського РВ було порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 2 п. 6,12 ст.115 Кримінального Кодексу України. Триває слідство.