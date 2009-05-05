Волейбольний клуб Локомотив виграв Кубок України з міні-футболу
13:51, 05 травня 2009Харьків
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Не волейболом єдиним
Харків. 5 квітня. УНІАН. Харківська волейбольна команда Локомотив, яка цього року восьмий раз завоювала звання Чемпіона України, стала також володарем Кубку України з міні-футболу.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на управління з питань фізичної культури та спорту ОДА.
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