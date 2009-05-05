Волейбольний клуб Локомотив виграв Кубок України з міні-футболу

Харків. 5 квітня. УНІАН. Харківська волейбольна команда Локомотив, яка цього року восьмий раз завоювала звання Чемпіона України, стала також володарем Кубку України з міні-футболу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на управління з питань фізичної культури та спорту ОДА.