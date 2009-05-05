В середу на Сході обіцяють дощ

Харків. 5 травня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У східній частині, а вранці та вдень і у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози; на решті території без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°, у західних областях та на півдні Криму 13-18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

У Київській області у середу очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.